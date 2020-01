Zweiter Versuch eines Trainingslager : In Venlo findet der KFC Uerdingen gute Arbeitsbedingungen vor

Venlo Im Sommer gastierte die deutsche Nationalmannschaft auf dem Trainingsplatz in Venlo. Nun absolviert der KFC Uerdingen nach dem Fiakso in der Toskana sein zweites Trainingslager dort. Der Start sei gelungen, sagt Kapitän Jan Kirchhoff.

Großer Bahnhof in Horst vor den Toren von Venlo. Als die Mannschaft des KFC Uerdingen am Morgen um kurz vor zehn auf den Trainingsplatz kommt, sind nicht nur die Trainer und Physiotherapeuten dort, sondern auch Präsident Mikhail Ponomarev, Geschäftsführer Niko Weinhart und Manager Stefan Effenberg. Allen gemeinsam ist, dass sich ihr erster Blick auf den Rasen richtet. Der Zustand: Kein Champions-League-Teppich wie in Madrid, sondern den Witterungsbedingungen in Deutschland entsprechend – also realistisch, so wie die Mansnchaft ihn in den kommenden Wochen bei ihren Spielen in Düsseldorf, Unterhaching, Ingolstadt und Braunschweig auch vorfinden wird. Und damit dürfte das leidige Thema auch endgültig vom Tisch sein. Mannschaftskapitän Jan Kirchhoff setzte den Schlusspunkt, indem er sagte: „Da können wir gut drauf arbeiten.“