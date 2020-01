Handball-Oberliga der Frauen : Adler-Frauen fahren mit Rückenwind nach Lobberich

Krefeld (svs) Nach dem starken Auftritt gegen den Tabellenzweiten HSG Hiesfeld/Aldenrade am Wochenende (29:25), die gegen die Adler überhaupt erst den dritten Punktverlust der Saison hinnehmen musste, gehen die Frauen von Trainer Ingo Häußler optimistisch in das kommende Spielwochenende.

Dann geht es am Sonntag um 13.45 Uhr zu Tabellennachbar TV Lobberich. Mit einem Sieg könnten die Schwarz-Weißen am Gegner vorbei ziehen und die Hinrunde in den Top-Fünf beenden. „Wir sollten mit genug Selbstvertrauen in das Spiel gehen, da wir in der Vorwoche gesehen haben, dass wir auch Topteams schlagen können“, sagt der Trainer. Für einen Erfolg aber muss vor allem die Abwehr der Adler voll auf der Höhe sein, denn Lobberich kommt mit der zweitbesten Offensive der Liga daher. Entsprechend wichtig wird es für das Team sein, mit einer kompakten Defensive daher zu kommen. Eine Leistung wie gegen Hiesfeld allerdings sollte für weitere Punkte reichen.