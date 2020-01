Eishockey : KEV 81 baut weiter auf Ausbildung

Kefeld Der Verein will an seinem deutschlandweit einzigartigen Projekt mit den Mannschaften der U20 und U23 festhalten.Sportvorstand Elmar Schmitz hofft, dass der Stammverein ein Teil der Krefeld Pinguine bleiben kann.

Guten Zulauf hatte der KEV in den vergangenen Monaten in der Laufschule und bei den Bambini. „Durch die gute Arbeit von unserem hauptamtlichen Trainer Dennis Weidenbach hatten wir da so viele Anmeldungen wie noch nie“, sagt Schmitz. Das ist für den Verein natürlich eine gute langfristige Perspektive. Kurzfristig gilt es, auf die in der Schülerbundesliga Gruppe Nord sehr erfolgreiche U17-Mannschaft von Trainer Reemt Pyka zu schauen. Aus dieser Mannschaft rekrutiert sich der Nachwuchs für die U20, die derzeit in der DNL 1 gegen den Abstieg kämpft. Da der Sprung aus dem Nachwuchs ins Seniorenhockey sehr groß ist, spielt der KEV seit dieser Saison mit der U23 in der Oberliga, um den jungen Spielern ein Sprungbrett und eine Perspektive im Seniorenbereich zu bieten. In Verbindung mit den Pinguinen und dem Kooperationspartner aus der DEL2 ist diese Konstelation im deutschen Eishockey einmalig. „Für unser Projekt erhalten wir deutschlandweit Anerkennung“, sagt Schmitz.