Eishockey-Nachwuchsliga : U20 des KEV rüstet für die Abstiegs-Relegation

Krefeld Mit dem stärksten Aufgebot kann die Mannschaft von Trainer Robin Beckers den Klassenverbleib schaffen.

(JH) Die U20 des KEV 81 liegt nach 24 Spielen in der Division 1 der Deutschen Eishockey-Nachwuchsliga mit zwölf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Die Auswahl von Cheftrainer Robin Beckers hat sich aber in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Das war in den beiden Spielen gegen den Titelverteidiger Jungadler Mannheim in der Rheinlandhalle deutlich zu sehen. Die Krefelder unterlagen am Samstag dem Meister denkbar knapp mit 5:6 (1:3,2:3,2:0). Am Sonntag hieß es nach 60 Minuten 3:3 (0:1,1:2,2:0). Im Penaltyschießen hatte Mannheim dann das bessere Ende für sich. Im ersten Spiel erzielte Jakub Prokurat drei Tore und U18-Nationalspieler Maciek Rutkowski steuerte zwei Treffer bei. Am Sonntag kam der KEV nach einem 0:3-Rückstand durch Tore von Joey Luknowsky, Prokurat und Constantin Vogt noch zum verdienten Ausgleich. Am Samstag wirkten fünf Spieler in der U20 mit, die ansonsten im Oberligateam spielen. Sonntag waren dann nur noch Vogt und Rutkowski aus der U23 mit dabei.