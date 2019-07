Leichtathletik : Nele Frisch in Bremen Favoritin auf DM-Gold

Samstag startet die Hammerwerferin des SC Bayer.

(RP) Am Samstag um 15 Uhr schlägt für Nele Frisch die bisher größte Stunde in ihrem Sportlerleben. Dann findet nämlich für die Athletin des SC Bayer 05 Uerdingen bei den Deutschen Meisterschaften in Bremen das Finale im Hammerwurf der U16 statt. Nele Frisch geht mit ihrer Jahresbestweite von 61,61 m als deutliche Favoritin in den Wettkampf. Keine der gemeldeten Konkurrentinnen konnte bisher an die 60 Meter Marke heranwerfen.