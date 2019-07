Handball : Gauselmann Gruppe wehrt sich

Krefeld Das Unternehmen nahm keinen Einfluss auf die Vergabe des Pokalspielortes.

(RP) Die Verantwortlichen des Handball-Zweitligisten HSG Krefeld sind enttäuscht, dass das Vierer-Turnier der 1. DHB-Pokalrunde mit Bundesligist Füchse Berlin nicht in der Seidenstadt stattfindet (RP berichtete in der Ausgabe vom 29. Juni). Die Ausrichtung wurde dem Drittligisten TuS Spenge übertragen. Danach hielt sich das Gerücht, die Gauselmann Gruppe als Sponsor der TuS Nettelstedt-Lübbecke, Nachbar des Ausrichters, habe auf die Entscheidung des DHB Einfluss genommen. Dazu erklärte Unternehmenssprecher Mario Hoffmeister am Montag: „Wir können die Enttäuschung bei der HSG Krefeld verstehen. Die Austragung der ersten Pokalrunde ist sicher ein Highlight für Spieler und Fans, gerade wenn auch höherklassige Vereine zugegen sein werden. Diese Enttäuschung kann aber für niemanden eine Rechtfertigung dafür sein, Unwahrheiten über die Vergabe des Spielorts in Umlauf zu bringen. Die Behauptung, die Gauselmann Gruppe hätte Einfluss auf die Pokal-Vergabe genommen, ist absurd. Wir weisen diese entschieden zurück. Die Gauselmann Gruppe ist vielmehr seit vielen Jahren als anerkannter und geschätzter Partner zahlreicher Sportlerinnen und Sportler und Vereine bekannt. Wir setzen uns in jeder Hinsicht für einen „sauberen“ Sport ein und verurteilen diese reputationsschädige Behauptung aufs Schärfste.“