Tennis : Damen 40 des CHTC aufgestiegen

Krefeld Das Mitkonkurrent Raadt überrschend unterlag, ist die Mannschaft bereits Meister der 1. Verbandsliga, obwohl ihr eigens Spiel wegen der Hitze verlegt wurde.

(alg) Die Damen 40 des Crefelder HTC haben den Aufstieg in die Tennis-Niederrheinliga geschafft. Zwar steht das letzte Spiel der Mannschaft noch aus, doch auch bei einer Niederlage wäre das Stadtwaldteam Meister der 1. Verbandsliga. „Der Aufstieg war unser Ziel. Wir freuen uns, dass wir es schon vor unserem letzten Spiel geschafft haben“, sagte Mannschaftsführerin Nicola Wellen-van Fürden. Dabei hätte der CHTC mit der Meisterfeier noch bis September warten müssen. Doch die Ereignisse überschlugen sich in den vergangenen drei Tagen. Der Grund hierfür lag erneut – wie schon in der Vorwoche – an den hohen Temperaturen, die nur einen eingeschränkten Sportbetrieb zuließen. Eine generelle Spielabsage war dem Tennisverband Niederrhein auf Grund der Terminsituation nicht möglich.