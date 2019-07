Tennis : Blau-Weiß und Oedt steigen ab

Hans Wilhelm Schatz ist Mannschaftssprecher der Herren 65 des HTC Blau-Weiß. Foto: schatz, pino

Krefeld Die beiden Herren-65-Teams trafen im letzten Saisonspiel aufeinander. Die Damen 65 des CTC bestreiten noch ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Woche später als der Spielplan vorgab, endete am Mittwoch die Tennis-Regionalliga der Altersklassen 65 und 70. Zweimal war der HTC BW Krefeld gefordert. Bei den Herren 65 endete das Derby gegen den TC Oedt mit 7:2 für die Blau-Weißen. Die Herren 70 trennten sich mit 3:3 vom TC GW Am Kreuzberg. Beide Spiele wurde in der Vorwoche auf Grund der großen Hitze um eine Woche verlegt.

Die Herren 65 von Blau-Weiß feierten mit dem 7:2 ihren ersten Saisonsieg. Dieser fiel gegen eine ersatzgeschwächten Oedter klar aus. „Es war der erhoffte Sieg. Dass dieser so deutlich ausfiel, hätte ich nicht gedacht“, sagte Mannschaftsführer Hans Wilhelm Schatz. Dennoch teilen die Blau-Weißen das gleiche Los wie Gegner Oedt, der alle Saisonspiele verloren hat. Beide Teams steigen aus der Regionalliga ab. Den Klassenerhalt gesichert haben dagegen die Herren 70 von Blau-Weiß. Mit drei Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage spielen die Blau-Weißen auch im kommenden Jahr in der höchsten Liga. In der Endabrechnung belegt das Team den vierten Tabellenplatz.

In der Niederrheinliga gewannen die Damen 65 des Crefelder TC mit 6:0 gegen GW Lennep und sind somit Gruppensieger. Damit ist die Saison aber noch nicht beendet. Da es zwei Gruppen in dieser Altersklasse gibt, wird der Niederrheinmeister im Spiel der beiden Gruppenersten ermittelt. Der Termin steht noch nicht fest. In der Parallelgruppe hatte sich der TV BW Wülfrath durchgesetzt. Dabei war die Zielsetzung der CTC-Mannschaft eine völlig andere. „Wir wollten nicht absteigen, das war unser Ziel“, sagte Mannschaftsführerin Ursula Curth.