Auftakt der Tennis-Bundesligasaison : Weltklasse-Tennis im Stadtwald

Krefeld Am Sonntag, 11 Uhr, beginnt für Blau-Weiß Timberland Finance Krefeld die Bundesliga-Saison.

Auch wenn die hiesigen Tennisfans derzeit mit großem Interesse das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon verfolgen, tut das ihrer Vorfreude auf die Heimspiele des Bundesligisten Blau-Weiß Timberland Finance Krefeld keinen Abbruch. Denn das Gründungsmitglied der 1972 ins Leben gerufene höchsten deutschen Spielklasse präsentiert auf seiner Anlage im Stadtwald ab Sonntag wieder Weltklassetennis. Und das gleich mit dem Gastspiel des Niederrhein-Rivalen Gladbacher HTC. Erster Aufschlag an der Hüttenallee ist um 11 Uhr.

Die Bundesliga genießt mittlerweile nicht nur in Deutschland großes Ansehen. Besonders die Fans aus den Nachbarländern schielen neidisch über die Grenze, wo viele ihrer Stars aufschlagen. Die Zahl der Weltklassespieler, die am Stichtag nach den French Open für die Aufstellung der Bundesligateams zu den Top-100 gehören, steigt von Jahr zu Jahr. Daher wird jetzt vor dem Start allgemein von der besten Liga aller Zeiten gesprochen.

Zum engeren Favoritenkreis gehören neben dem amtierenden Meister Grün-Weiß Mannheim auch der Gladbacher HTC, Kurhaus Aachen und halt die Krefelder. Damit wird das Stadtwaldteam bei den Experten bereits zum dritten Mal als Mitfavorit gehandelt. „In unserem Saison-Magazin steht die Überschrift, dieser Kader kann Großes erreichen. Das hoffe ich natürlich. Immer wieder fällt auch das Wort Meisterschaft. Ich sehe das absolut neutral. Die Liga ist derart stark. Die Teams sind sehr ausgeglichen. Vom Gesamt-Ranking der Spieler sind wir nur die Nummer vier“, sagt Olaf Merkel. Grund zum Tiefstapeln gibt es für den erfahrenen Teamchef nicht. Seit 2016 wird jedes Jahr zurecht vom stärksten Blau-Weiß-Team aller Zeiten gesprochen. Das gilt auch jetzt wieder. Denn besonders in der Breite verhalf Merkel seinem Team mit viel Fingerspitzengefühl und Überredungskunst zu mehr Qualität. „Entscheidend kann am Ende sein, welche Clubs von den Positionen fünf bis zehn am stärksten aufgestellt sind. Denn die Top-100-Leute stehen aus verschiedenen Gründen nicht immer zur Verfügung“, sagt der Teamchef. Und gerade im Bereich fünf bis zehn hat er sein Team gezielt verstärkt.

Das aktuelle Aufgebot dürfte im Stadtwald erneut für volle Naturtribünen sorgen. Die Reihe der Weltklassespieler führt diesmal der Chilene Christian Garin an, der in diesem Jahr in der Weltrangliste im Eiltempo die Top-50 erreicht hat und im Ranking an der bisherigen Krefelder Nummer eins Marco Cecchinato vorbeigezogen ist. Bei den Neuverpflichtungen setzte Olaf Merkel auf eine Mischung aus jungen und aufstrebenden Spielern wie Stefano Travaglia und Gianluca Mager und Routiniers wie Leonardo Mayer und Simone Bolelli. Weiter bauen kann der Teamchef auch auf Publikumsliebling Paolo Lorenzi und Blau-Weiß-Urgestein Jürgen Melzer. Der Österreicher spielt auf der ATP-Tour nur noch Doppel. Das soll künftig für ihn auch im Stadtwald gelten. „Zur Not kann er für uns aber auch noch ein Einzel bestreiten“, sagt Olaf Merkel.