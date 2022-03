3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld sucht in Volmetal über Kampf die Entscheidung

Pascal Noll war beim Hinspielsieg gegen den TuS Volmetal mit zehn Treffern der erfolgreichste Werfer der HSG. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Samstag bestreiten die Eagles in der 3. Handball-Bundesliga gegen die Hagener Vorstädter ihr drittletztes Duell der Staffel D. Die Qualifikation für die nächste Runde ist perfekt.

Eigentlich hatte sich Maik Pallach damit abgefunden, dass die HSG Krefeld Niederrhein in der 3. Handball-Bundesliga nur noch Platz zwei der Staffel D erreichen kann. „Schalksmühle hat bisher nur zweimal verloren. Ich glaube nicht, dass die Dragons in den letzten vier Spielen noch zweimal verlieren werden“, hatte der Trainer in der Vorwoche erklärt. Doch die Dragons patzten im Auswärtsspiel beim VfL Eintracht Baunatal. Die Dragons mussten auf drei oder vier wichtige Spieler verzichten. Zudem kämpft Baunatal noch darum, nicht in die Abstiegsrunde zu kommen“,sagte Pallach am Donnerstag.

Da der TuS Opladen nicht für die Aufstiegsrunde meldete, ist die HSG auf jeden Fall qualifiziert. Ob es die Mannschaft dann in der Gruppe Nord oder Süd um die jeweils ersten beiden Plätze spielt, steht vielleicht erst am 16. März fest. Denn sollte sich Schalksmühle noch einen Ausrutscher leisten und die Eagles ihre letzten drei Staffenduelle gewinnen, würden sie als Spitzenreiter in die Südgruppe rutschen. „Man weiß gerade zu Corona-Zeiten nicht, was noch passiert“, sagte der Coach.

Pallach will beim Staffel-Endspurt nur auf sein Team schauen: „Wir haben noch einige Entwicklungsfelder, die wir in den kommenden drei Spielen verbessern wollen. Dazu gehört, dass wir ein Spiel auch mal von vorne dominieren und dann den Deckel draufmachen. Das erwarte ich von meinem Team. Nach den vielen Wochenenden ohne Wettkampf haben wir im Training zwei, drei Sachen erarbeitet, die wir auch umsetzen werden.“

Wegen der Spielabsage vom vergangegen Samstag gönnte der Coach seinen Schützlingen ein freies Wochenende: „Bis zum Ende der Saison haben die Jungs nur noch mal Ostern frei. An dem Wochenende nach der Rückrunde werden wir uns zu einem Traiingslager mit Übernachtung treffen.“