American Football : Krefeld Ravens bleiben auf der Überholspur

Die Ravens-Gründer Aldo (3.v..) und Dino (4. v.l.) Volpe mit vier ihrerTop-Neuzugänge: Justin Kort, Amerikaner Shay Netter, Robin Grillmeister und Jonas Beckmann. Foto: Krefeld Ravens/krefeld ravens

Krefeld Nach dem Aufstieg in die Oberliga NRW bereiten sich die Footballer auf die neue Saison vor. Damit es erneut eine Klasse höher geht, wurde die Mannschaft auch mit Spielern aus Übersee verstärkt.

Die American Footballer der Krefeld Ravens bleiben auch im neuen Jahr im Angriffsmodus. Nach drei Aufstiegen in Serie und einer bislang lupenreinen Weste in ihrer gesamten Geschichte – das 2017 gegründete Team verlor bislang noch nie ein Pflichtspiel – sind die Schwarz-Gelben mittlerweile in der Viertklassigkeit angekommen. „Von der fünften zur vierten Liga ist der Sprung groß. Wir werden jetzt auf lauter Teams treffen, die ebenfalls große Kader haben, sich professionell vorbereiten und viel Qualität mitbringen“, sagte Ravens-Gründer uns Sportleiter Dino Volpe unmittelbar nach der durch Corona-Wirren und Spielabsagen extrem verkürzten dritten Aufstiegssaison 2021.

Entsprechend war es sein Ziel, das Team punktuell zu verstärken und einen Ersatz für den scheidenden Top-Quarterback Andreas Trebski (Karriereende, wechselt in den Trainerstab) zu finden. Früh war klar: Für ihn würden die Ravens den Blick nach Übersee richten. „Wir haben lange geschaut, ob es deutsche Alternativen gibt. Aber die muss man am Ende selbst ausbilden. Gute Quarterbacks wechseln nur selten das Team“, sagt Volpe heute. Darum entschieden die Verantwortlichen, im europaerfahrnen Shay Netter einen US-Amerikaner für diese zentrale Position zu holen. „Shay ist ein starker QB, der in Deutschland seine Qualität schon nachgewiesen hat. Er kann außerdem auch weitere Positionen spielen“, erläutert der Ravens-Macher.

info Teams, Termine und Modus der Oberliga NRW Die Krefeld Ravens treffen in der Oberliga NRW auf die Aachen Vampires, Dortmund Giants, Münster Mammuts, Remscheid Amboss und Siegen Sentinels und Wuppertal Greyhounds. Gespielt wird in einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel. Der Spielplan ist noch nicht veröffentlicht. Neben den Ravens gelten vor allem die Wuppertal Greyhounds als frühe Favoriten. Auch sie können im Team vier Importspieler aufbieten.

Sollte der US-Boy nicht funktionieren oder verletzt ausfallen, gibt es gleich zwei starke Backups: Einerseits den bisher bereits im Team befindlichen Justin Wiedelbach, andererseits Neuzugang Jonas Beckmann. Der ist eigentlich auf der Position des Tight End eingeplant, ist aber auch als Quarterback einsetzbar, was er bereits auf höchstem Niveau nachwies: Sechs Jahre spielte er in der GFL, der höchsten Liga in Deutschland und wird von Volpe als „Schweizer Taschenmesser“ beschrieben. Sprich, als Spieler, der im Prinzip fast jede Position spielen kann.

Doch auch weitere Spieler lassen aufhorchen. So wie Justin Kort, der Offense-Liner, der ebenfalls direkt aus der GFL kommt, oder die weiteren Importspieler. Deren fünf stehen im Kader. Vier dürfen gleichzeitig auf dem Spielbericht stehen. Und alle haben große Qualität. Cornerback Lorenzo Terry III stand einst sogar im Combine, einer Art Leistungsschau für den NFL-Draft und legte hier gute Ergebnisse hin. Zuletzt spielte er professionell in einer unteren US-Indoor-Liga. Defensiv-Kollege Ramon Franco, der als Defense Liner oder Linebacker spielen soll, war sogar vor der Corona-Pause der wertvollste Spieler der gesamten ersten portugiesischen Liga.

Für die Offensive kommen außerdem in Wide Receiver Marion Leach jr. und Runningback Darion Neil weitere echte Waffen. Insgesamt sind es mehr als ein Dutzend neue Spieler, die durch die Bank als Hochkaräter gelten, die ein Team verstärken, das schon vor der Vorsaison einem Drittligaabsteiger im Test keine Chance gelassen hatte. Das zeigt: Die Raben vom Sprödental haben auch weiterhin nur die allerhöchsten Ambitionen.