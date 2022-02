Fußball-Kreisliga A : Erster Punkt für Schlusslicht Rasensport Krefeld

Krefeld Schlechter hätte für den FC Hellas Krefeld die zweite Saisonhälfte der Fußball-Kreisliga A nicht beginnen können: Drittes Spiel, dritte Niederlage. Bei der durch das Kreis-Sport-Gericht beziehungsweise das Bezirks-Sport-Gericht neu angesetzten Partie beim OSV Meerbusch gab es gleich ein halbes Dutzend.

Eine Überraschung gab es hingegen am Rundweg. Dort kreuzte die Zweite des VfR Fischeln gut verstärkt durch einige Akteure aus dem Landesligakader auf und gewann. Die Begegnung des BV Union gegen Bockum fiel aus und wird am kommenden Mittwoch nachgeholt.

Rasensport Krefeld - Spielsport Schaag 1:1 (1:1). Erster Punkt für das abgeschlagene Schlusslicht in der 19. Partie. Für den zeichnete Mert Uludag mit seinem Treffer zum Ausgleich verantwortlich (43.). zuvor hatte Timo Winkels die enttäuschenden Gäste in Führung gebracht (16.).

SSV Strümp - CSV Marathon Krefeld 3:2 (0:2). Zur Halbzeit roch es nach einer Überraschung, denn da lag das Özkaya-Team beim Aufstiegskandidaten durch Erhan Mutlu (2.) und Samet Kurt (38.) mit 2:0 in Führung. Der aber nahm die Herausforderung an und drehte mit einem Sturmlauf die Partie noch, wobei das Siegtor in der Nachspielzeit durch Aykut Tufan fiel (90.+3). Vorher hatten schon Steffen Drees (59.) und Julien George Caston getroffen (71.).

VfB Uerdingen - VfR Fischeln II 1:4 (0:2). Große Hektik herrschte schon gut zwei Stunden vor dem Spiel. Die Hausherren sagten wegen schlechter Platzverhältnisse die Partie ab. Der Staffelleiter reagierte und setzte sie für nächsten Mittwoch neu an. Dann die Rolle rückwärts, weil die Fischelner Gäste am Rundweg eingetroffen waren und den Aschenplatz nicht nur in Augenschein nahmen, sondern nicht verstehen konnte, warum darauf nicht gespielt werden sollte. Der Staffelleiter war dann später selbst vor Ort, war der gleichen Meinung wie die Fischelner, wollte aber nach Rücksprache mit Herrn Wulf vom Sportamt, der vom VfB schon in Richtung Platz sperren gedrillt war, den Schiedsrichter entscheiden lassen. Damit war dann auch der Vertreter des KBK einverstanden. Der Unparteiische Thomas Kempkens (Grefrath) sah keinen Grund anzupfeifen - und das mit einstündiger Verspätung. Linus Jark (10.), Ilay Baris (26.) und Valon Xhaferi (47./71.) machte dann für die Gäste alles perfekt. Den ersatzgeschwächten Uerdingern blieb nur das zwischenzeitliche 1:3 von Irfan Yildiz (53.).