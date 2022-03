Handball-Landesliga : TuS Xanten geht auch gegen den TV Biefang leer aus

Xanten Die Nachholpartie ging mit 22:23 an die Gäste. Für die Mannschaft von Trainer Michael Kessel war‘s die sechste Pleite in Serie. Erneut war die Chancenverwertung zu schwach.

Der TuS steckt nach der sechsten Pleite in Serie in diesem Jahr weiter tief im Tabellenkeller. In der Abwehr lief vieles gut, vorne aber wurden zu viele Möglichkeiten liegen gelassen. Wieder einmal. „Die Chancenverwertung reichte nicht, um was Zählbares mitzunehmen“, meinte der Coach, der mit der Aussage vor allem auf die Phase zwischen der 50. und 56. Minute abzielt. Da wurde aus einer 20:18-Führung ein 20:22-Rückstand. Lobende Worte verteilte Kessel an Routinier Fabio Saccullo und den 18-Jährigen Thilo Hermsen, die beide jeweils sechsmal erfolgreich waren. Die nächste Chance auf zwei Punkte bekommt Xanten am 12. März im Spiel beim VfB Homberg II.