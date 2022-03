Handball : Lokale Vorfreude auf das Handball-Länderspiel der DHB-Frauen

Besonders auf Alina Grijseels (Mitte) richten sich beim Länderspiel Blicke der Spielerinnen der hiesigen Klubs. Foto: dpa/Marius Becker

Krefeld Viele Spielerinnen aus den hiesigen Handball-Vereinen lassen sich am Donnerstag den Aufritt nicht entgehen. Auch Anna Schreiner (VT Kempen) und Jana Fänger (Adler Königshof) gehören dazu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

Am Donnerstagabend ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen zum zweiten Mal zu Gast in der Yayla-Arena. Um 18.30 Uhr trifft die Mannschaft von Henk Groener in der Qualifikation zur Europameisterschaft auf die Niederlande, Sport1 überträgt die Begegnung live im Free-TV. Mehr als 1.600 Tickets wurden bereits bis Anfang der Woche abgesetzt, 2.400 Zuschauer sind aufgrund der aktuell gültigen Coronaschutzverordnung zugelassen. Tickets sind an der Tageskasse noch erhältlich.

Inge Klaßen vom Veranstaltungsmanagement der Yayla-Arena freut sich über das Gastspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, schließlich spielte sie selbst beim Hülser SV, dem SSV Gartenstadt und später dem TV Schiefbahn Handball. „Mir ist das Thema natürlich sehr nahe, ich freue mich sehr auf das zweite Länderspiel der Frauen in Krefeld“, berichtet Klaßen.

Das erste Länderspiel der Frauen in Krefeld liegt bereits siebeneinhalb Jahre zurück. Ende November 2014 absolvierte die DHB-Auswahl ein Testspiel gegen Rumänien vor der anstehenden Europameisterschaft. Damals unterlag man mit 23:27 vor nur 1118 Zuschauern. Das Interesse und die Lust auf Frauenhandball sind seitdem deutlich gestiegen. Trotz Corona werden am Donnerstagabend deutlich mehr Zuschauer als beim ersten Gastspiel in der Arena sein. Auch zahlreiche aktive Handballerinnen und Handballer werden dabei sein. So auch Anna Schreiner von der VT Kempen und Jana Fänger von Adler Königshof. Das Duo freut sich die Nationalmannschaft endlich mal live erleben zu können.

Besonderes Augenmerk gilt vor allem den Nationalspielerinnen Alina Grijseels und Emily Bölk. „Ich hätte eigentlich noch gerne Amelie Berger gesehen, die allerdings verletzungsbedingt pausieren muss. Aber ich freue mich auf Emily und Alina. Den bisherigen Karriereverlauf von Emily Bölk und Alina Grijseels habe ich genau verfolgt“, sagt Jana Fänger, die in der fünften Saison beim Oberligisten Adler Königshof spielt und am Abend mit der gesamten Mannschaft in der Halle sein wird.

Anna Schreiner wird sowohl mit Mitspielerinnen der 1. Frauen als auch mit der 2. Frauen der VT Kempen in der Arena sein. Die 25-Jährige will sich erst kurzfristig entscheiden, welches Outfit sie anzieht. „Ein Trikot der Nationalmannschaft habe ich bislang noch nicht“, berichtet die Rechtshänderin im rechten Rückraum der VT Kempen. Aber vielleicht ergattert sie nach dem Spiel von Emily Bölk oder Alina Grijseels, auf die auch sie sich ganz besonders freut, ein Originaltrikot.

Sowohl Bölk als auch Grijseels wurden jüngst mit dem German Handball Award, den die Online-Plattform handball-world.news gemeinsam mit dem Magazin „Bock auf Handball“ ins Leben gerufen hat, ausgezeichnet.