Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaft : Anna Keyserlingk springt in Leipzig auf Platz fünf

Anna Keyserlingk springt in Leipzig auf Platz fünf

Leipzig Die Dreispringerin ist bei den Deutschen Hallenmeisterschaften die jüngste Teilnehmerin und glänzt mit einer sehr konstanten Leistung. Was sie noch verbessern muss, um auf das Treppchen zu springen.

Dreispringerin Anna Keyserlingk vom SC Bayer 05 Uerdingen hat bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Männer und Frauen in Leipzig mit 13,28 Metern und Platz fünf eine starke Vorstellung gegeben. Eine Woche nach dem überlegenen Gewinn des Deutschen Meistertitels bei der weiblichen Jugend U20 (13,37 Meter) präsentierte sich die 18-Jährige und damit jüngste Teilnehmerin im Konzert der Großen richtig gut und hatte einen sehr konstanten Wettkampf auf hohem Niveau.

Direkt im ersten Versuch sprang Anna Keyserlingk ihre Tagesbestweite von 13,28 Metern und ließ noch vier weitere Sprünge über die 13-Meter-Marke folgen. Dass es nicht noch weiter ging, lag daran, dass sie das Tempo in den Sprüngen etwas zu sehr forcierte, was zu Lasten der Aktivität im zweiten (Step) und dritten Sprung (Jump) ging. „Da soll es mal hingehen, aber ich krieg das noch nicht so ganz auf die Kette“ flachste die angehende Abiturientin gut gelaunt.