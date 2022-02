Fußball-Oberliga : Teutonias Chancenwucher rächt sich am Ende bitter

St. Tönis Für Teutonia St. Tönis bleibt die Luft im Abstiegskampf extrem dünn. Gegen den favorisierten Tabellensechsten 1. FC Monheim unterlag der Fußball-Oberligist zuhause mit 0:2 (0:1) und rutschte auf den 17. Tabellenplatz ab, weil die Konkurrenz teils überraschend punktete.

Für Teutonia St. Tönis bleibt die Luft im Abstiegskampf extrem dünn. Gegen den favorisierten Tabellensechsten 1. FC Monheim unterlag der Fußball-Oberligist zuhause mit 0:2 (0:1) und rutschte auf den 17. Tabellenplatz ab, weil die Konkurrenz teils überraschend punktete. Die zehnte Saisonniederlage wäre aber durchaus vermeidbar gewesen. Denn insbesondere in der ersten Halbzeit betrieb die Elf von Trainer Josef Cherfi Chancenwucher, der sich am Ende rächte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ging es weitestgehend ausgeglichen zu. Monheim meldete sich in Sachen Chancen mit einen Freistoß in der Partie zurück, den allerdings Freund und Feind verpassten (27.). Kurz vor der Pause gelang den Gästen allerdings die Führung, die Roberto Guirino per Foulelfmeter erzielte (39.). Teutonia steckte den Rückstand schnell weg und kam zu einer weiteren guten Möglichkeit. Doch Brian Dollens Hereingabe köpfte der für den verletzt ausgeschiedenen Pascal Regnery eingewechselte Kai König in die Arme von Monheims Keeper Tayfun Altin (43.).