Wasserball : Bayers Wasserballerinnen verlieren den Topspiel-Krimi

Krefeld Das Uerdinger Bundesliga-Team unterlag Spandau 04 mit 6:7. Am Ende gewannen die Gäste durch einen umstrittenen Strafwurf. Aylin Fry erzielte in den bisherigen sechs Saisonspielen 36 Tore.

Die Tribüne in der Halle war für dieses Spitzenspiel gut besetzt. Auch die fast komplette Herren-Mannschaft des SV Bayer 08 feuerte das Frauenteam an. Beide Spitzen-Mannschaften der Bundesliga stellen aktuell jeweils fünf Nationalspielerinnen, die sich zuletzt gemeinsam Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer sicherten.

Die Gastgeberinnen vom Waldsee begannen stark, führten nach dem ersten Viertel mit 3:1. Diese Führung konnte man bis zum Ende des dritten Drittels auch behaupten. Dennoch war die Partie eng geführt, die Spannung war in der Halle deutlich spürbar. Im letzten Viertel hatte die Mannschaft aus der Hauptstadt nicht nur das Glück auf ihrer Seite, sondern war auch besser. Am Ende gewannen die Gäste durch einen umstrittenen Strafwurf mit 7:6.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft, sie hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir konnten leider keinen Punkt nach Hause bringen wegen einer recht fragwürdigen Entscheidung am Ende des Spieles. Es ist schade, denn die Mädels haben sich sehr angestrengt und gekämpft. Es ist eine Nachricht an alle, dass wir da sind“, sagte Trainer Triantafyllou.

Durch die unglückliche Niederlage gegen den Tabellenführer belegt der SV Bayer 08 Uerdingen in der Tabelle den 5. Platz mit nunmehr 6:6 Zählern. Am 12. März empfangen die Uerdinger Wasserballerinnen um 18 Uhr den SV Blau-Weiß Bochum in eigener Halle. Die Blau-Weißen sind aktuell mit 8:0 Punkten Dritter. Aylin Fry erzielte in den bisherigen sechs Saisonspielen 36 Tore für die Uerdingerinnen und ist aktuell Dritte der Torschützenliste der Wasserball-Bundesliga.