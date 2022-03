3. Handball-Bundesliga : Muss die HSG Krefeld die Glockenspitzhalle räumen?

Krefeld Falls die Halle für Flüchtlinge aus der Ukraine gebraucht wird, hat der Handball-Drittligist ein großes Problem. Auch wirtschaftlich würde das den Eagles sehr weh tun. Geschäftsführer André hofft auf einen normalen Saisonverlauf.

Ausgerechnet an dem Tag, als der Stadtdirektor in Verbindung mit dem Handball-Länderspiel der Frauen in der Yayla-Arena vom „Spitzenhandball in der Sportstadt Krefeld“ sprach und sich über „zwei neue Handballtore freut“, vergisst Markus Schön offensichtlich, wie wichtig die Glockenspitzhalle für die HSG ist. Gerade jetzt, wo die ausgegliederte Profiabteilung des Vereins auf einem vielversprechenden Weg ist und vielleicht in die 2. Bundesliga aufsteigt, spielt das in der Verwaltung mal wieder keine Rolle. Typisch für die Seidenstadt, deren Ruf als Sportstadt sowieso schon arg ramponiert ist und für viele Sportfans schon Geschichte ist. Die Verantwortlichen der HSG hoffen, dass sich die Stadtväter nochmal Gedanken machen, wo sonst noch Flüchtlinge untergebracht werden können, was natürlich angesichts der Lage in der Ukraine dringend erforderlich ist.