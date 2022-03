Basketball : Bayers Basketballer trotz der Niederlage qualifiziert

Krefeld Auch wenn die Uerdinger ihr Spiel beim TV Goch 63:92 unterlagen, nehmen sie an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga NRW teil. Tobias Langguth übernimmt das Amt des Sportlichen Leiters.

Beim TV Goch wollten die Oberliga-Basketballer des SC Bayer Uerdingen nach dem Patzer in Kaarst/Büttgen den entscheidenden Sieg, der noch zur finalen Qualifikation zur Aufstiegsrunde fehlte, einfahren. Doch das Team musste sich zum zweiten Mal in Folge geschlagen geben, die Mannschaft von Mahmoud Al Abed verlor mit 63:92. Trotz der Niederlage steht fest, dass sich die Uerdinger für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga qualifiziert haben.

Seit Anfang des Jahres ist Tobias Langguth, der von 2009 bis 2015 Trainer der Frauen und im Jugendbereich der Uerdinger tätig war, neuer Sportlicher Leiter der Basketballabteilung. „2015 bin ich als Trainer noch einmal nach Düsseldorf und hatte Engagements bei TG und den ART Giants. Allerdings habe ich auch weiterhin einige organisatorische Dinge in Uerdingen weiterhin übernommen, so ist der Kontakt nie abgerissen und nun bin ich Nachfolger von Sebastian Zohren.“

Der neue Sportliche Leiter freut sich trotz der Niederlage in Goch über die Qualifikation. „Spiele in Goch sind alles andere als einfach. Dort herrscht eine besondere Atmosphäre und man tut sich dort immer sehr schwer“, berichtet Langguth. So wackelte zuletzt auch Tabellenführer Maccabi Düsseldorf in Goch.