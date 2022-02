Jugendfußball : SVG Weißenberg trotz Niederlage happy

Weißenberg Obwohl ihnen beim 0:5 gegen den A-Jugend-Bundesligisten MSV Duisburg kein Tor gelang, genossen die jungen Nordstadt-Kicker ihren Aufritt im Niederrheinpokal.

Der Hubert-Schäfer Sportpark war am Samstag gut gefüllt – fast 400 Zuschauer fanden den Weg nach Weißenberg. „Das war eine super Werbung für unseren Verein“, findet Konstantinou. Ab nächster Woche konzentrieren sich die Weißenberger jetzt wieder auf das Geschehen in der Liga. Die Aufstiegsrunde der Sonderliga startet am kommenden Wochenende. Das Ziel für Weißenberg ist klar: Die Qualifikation zur Niederrheinliga soll erreicht werden, damit auch im kommenden Jahr große Gegner wie der MSV Duisburg wieder den Weg in den Hubert-Schäfer Sportpark finden. Los geht’s für die Weißenberger am Sonntag (11 Uhr) bei der ASV Einigkeit Süchteln.