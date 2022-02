Lauftraining : Wo es sich im Rhein-Kreis Neuss am besten läuft

Petra Maak gibt ihr Wissen in Sachen Laufsport gerne weiter. Hier leitet sie bei der NGZ-Aktion City-Runner das Aufwärmprogramm. Foto: Archiv

Rhein-Kreis Wenn es um den Laufsport geht, ist Petra Maak im Rhein-Kreis Neuss eine Institution. Seit Jahrzehnten bestreitet sie Wettkämpfe auf hohem Niveau, gibt ihr Wissen aber auch gerne weiter. Zum Beispiel die besten Trainingsstrecken.

Von David Beineke

Petra Maak ist beim Sportbund Rhein-Kreis Neuss seit vielen Jahren das Gesicht, wenn es um Aus- und Fortbildung geht. Doch noch viel bekannter ist die inzwischen 57-Jährige als Langstreckenläuferin, die schon viele Erfolge feierte. Den größten 1997, als sie sich als Gesamtsiegerin des Regenburgmarathons auch den DM-Titel über 42,195 Kilometer sicherte. Doch abgesehen von ihrem Ehrgeiz, sich auch als Altersklassenathletin noch in Wettkämpfen zu messen, braucht sie auch regelmäßiges Training, um sich gut zu fühlen. Wer ihr begegnet, trifft sie meistens in Laufklamotten. So kann sie durchstarten, wenn es passt – nach der Arbeit oder auch mal in der Mittagspause. Geeignete Laufstrecken mit unterschiedlichen Profilen gibt es jedenfalls in der Region mehr als genug, im Gespräch mit unserer Redaktion spricht Petra Maak über ihre sechs Favoriten.

Dormagener Tannenbusch „Klein, aber fein“, sagt Maak über die Strecke, die nur über Waldboden führt und deswegen Gelenkschonend ist. Startpunkt ist der Parkplatz am Wildgehege. Attraktiv macht die Strecke auch, dass sie abwechslungsreich ist. Es gibt Höhenunterschiede und einige Kurven. „Das ist alles andere als eintönig“, erklärt Maak, die etwa zehn Kilometer zusammenbekommt, wenn sie kreuz und quer unterwegs ist. Für Anfänger empfiehlt sie, entlang des Trimm-Dich-Pfades zu laufen, der im Jahr 2021 auf Vordermann gebracht wurde und eine Gesamtlänge von 2,6 Kilometern umfasst. Wer Lust hat, könnte auch die zwanzig Stationen absolvieren. Vorteil ist im Sommer, dass im Schatten gelaufen werden kann. Die Strecke ist auch für den Winter gut geeignet, weil die Bäume Schutz bieten, auch gegen Glättegefahr. Wegen der früh einsetzenden Dunkelheit, sollte dann nur zeitig losgelaufen werden.

Entlang der Erft in Neuss Der Erftlauf ist ein absoluter Klassiker in Neuss, im November 2021 ging er bereits zum 48. Mal über die Bühne. Auch Petra Maak war schon oft dabei und hat die Strecke lieben gelernt, weswegen sie dort auch zum Training hinfährt. Startpunkt ist das Vereinsheim des Erftlauf-Ausrichters DJK Novesia, von dort geht’s an der Erft entlang zum Gut Gnadental und dann weiter Richtung Wildpark. Wird nur die Novesia-Runde wie beim Erftlauf absolviert, sind es fünf Kilometer, bei der längeren Variante kommen 15 Kilometer zusammen. „Die lange Strecke hat alles. Lange Geraden mit Asphaltboden, um Tempo zu machen, es sind aber auch kurvenreiche Abschnitte mit hubbeligem Waldboden dabei, wo man aufpassen muss“, erklärt Maak. Ihr Fazit: „Man bekommt etwas fürs Auge geboten, kann dort aber auch sehr gut trainieren.“

Petra Maak in Aktion: Hier vor längerer Zeit beim Nikolauslauf im Neusser Jahnstadion. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Asphaltrunde in Grevenbroich Diese bei Regenwetter ideale Strecke ist eine von vielen, die sich Petra Maak ausgedacht hat, um auch die Mittagspause für eine Trainingseinheit nutzen zu können, was bei den Mitarbeitern des KSB sogar ausdrücklich gerne gesehen ist. So ist der Startpunkt an der Geschäftsstelle an der Lindenstraße, von wo es dann Richtung Südstadt zur Anlage des 1. FC Grevenbroich-Süd geht. Über den Radweg Richtung Allrath geht es dann zur berüchtigten Vollrather Höhe, zu der eine zwei Kilometer lange Steigung nach oben führt. „Die ist aber nicht so steil, da lässt sich sehr gut Kraftausdauer trainieren“, sagt Petra Maak. Entsprechend ist dieser Abschnitt auch bei Radfahrern sehr beliebt. Oben angekommen, geht es wieder hinunter Richtung Neuenhausen am Friedhof vorbei zur Anlage des 1. FC-Süd und wieder zur KSB-Geschäftsstelle. Das sind dann insgesamt rund zwölf Kilometer.

Kaarster See Mit ihrer großen Lauferfahrung betreute Petra Maak einst auch die City-Runner. Bei der Aktion der Neuß-Grevenbroicher Zeitung mit einigen Partnern bereiteten sich Hobbyläufer unter fachlicher Anleitung auf die fünf Kilometer beim Korschenbroicher Citylauf vor. Zur bevorzugten Strecke zum Aufwärmen gehörte eine Runde um den Kaarster See, die knapp zwei Kilometer lang ist. „Die Wege sind schön flach und man hat die ganze Zeit einen schönen Blick auf den See“, sagt Petra Maak. Aus ihre Sicht ist auch ideal, dass die Länge der Einheiten problemlos variiert werden kann. „Oder einfach mal die Richtung wechseln, um eine andere Perspektive zu bekommen“, Petra betont Maak.

Rheinpark Neuss Für ihren großen Abwechslungsreichtum liebt Petra Maak die Strecke, die sich gut auf dem Parkplatz am Crowne Plaza (früher Swissotel) beginnen lässt. Theoretisch wäre es auch möglich, am Sportboothafen in Gnadental zu parken und in die andere Richtung zu laufen. Maak startet jedenfalls am Hotel und läuft dann entweder auf dem Deich oder auf den Wegen darunter Richtung Gnadental – ganz nach Lust und Laune lässt sich die Strecke auf den verzweigten Wegen im Rheinpark auch noch variieren. Wer dann Lust bekommt, richtig viele Kilometer zu machen, kann auch über die Fleher Brücke laufen und die sogenannte Brückenrunde komplettieren. Vorteil auf der anderen Rheinseite sind die Kilometermarkierungen vom Himmelgeister Halbmarathon, an denen eine Orientierung möglich ist.