3. Tischtennis-Bundesliga : Holzbüttgens Damen gehen leer aus

Valerija Mühlbach von der DJK Holzbüttgen spielte groß auf. Foto: rust

Holzbüttgen Der Doppelspieltag in der 3. Tischtennis-Bundesliga endete für die DJK-Damen mit zwei Auswärtsniederlagen. Der Ausfall des unteren Paarkreuzes wog zu schwer.

Nach vier Siegen in Folge hätten sich die Tischtennisspielerinnen der DJK Holzbüttgen am Doppelstieg des Wochenendes in der Spitzengruppe der 3. Liga festsetzen können. Doch die Personalsorgen ließen das bei den beiden Partien in Niedersachen nicht zu. Zunächst gab es eine knappe 4:6-Niederage beim Tabellenzweiten Hannover, tags darauf in Großburgwedel hieß es sogar 2:6.

In Hannover überzeugte einmal mehr Valerija Mühlbach auf der ganzen Linie. Die Ukrainerin in Diensten der DJK gewann trotz der belastenden Nachrichten aus der Heimat im Spitzenpaarkreuz beide Partien und war auch im Doppel an der Seite von Martyna Dziadkowiec erfolgreich. Im Doppel gelang dem Duo zum Auftakt ein ungefährdeter 3:0-Sieg gegen Maria Panarina und Madlin Heidelberg. Im Einzel siegte Mühlbach zunächst gegen Maria Shiiba (3:1) und revanchierte sich dann auch im zweiten Spiel gegen Caroline Hajok (3:0) für die Hinspielniederlage. Ebenfalls eine starke Partie zeigte die Polin Martyna Dziadkowiec, die in beiden Partien über die volle Distanz ging. Gegen Hajok musste sie sich knapp mit 9:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben. Gegen Shiiba drehte sie einen 7:10-Rückstand im fünften Satz noch zum 13:11-Sieg. Schade für die Kaarsterinnen, dass im unteren Paarkreuz Rachel Gerarts und Jana Vollmert fehlten. Für Regionalligaspielerin Sandra Förster und 3. Liga-Debüttantin Anna Haissig (aus der NRW-Liga) hingen die Trauben gegen Maria Panarina und Madlin Heidelberg eindeutig zu hoch. „Wir konnten leider nicht annähernd an einem Satzgewinn schnuppern“, stellte Sandra Förster nach der Partie fest.