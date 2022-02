2. Handball-Bundesliga : Blutleerer Auftritt des TSV in Rimpar

Dormagens Linksaußen Joshua Reuland, gegen Coburg noch richtig gut drauf, erwischte wie die meisten seiner Teamkameraden in Rimpar keinen guten Tag. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Nach drei Punkten aus den beiden vorangegangen Partien schienen die Dormagener Zweitliga-Handballer im Kampf gegen den Abstieg auf einem guten Weg. Doch die Niederlage am Samstag in Rimpar war ein heftiger Rückschlag.

Von David Beineke

Das war wahrlich kein guter Start in den Spieltag am Wochenende für die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen. Kurz bevor sich die Mannschaft auf den Weg nach Nord-Bayern zum Auswärtsspiel gegen die DJK Rimpar Wölfe machen wollte, kam die Nachricht, dass es nun auch Trainer Peer Pütz erwischt hat. Er wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. So rückte David Röhrig in die Chefrolle auf und nahm B-Jugend-Coach André Nicklas zur Unterstützung auf der Bank mit. Doch was die beiden zusammen mit ihren Schützlingen bei dem Auswärtsspiel gegen die Wölfe auf die Platte brachten, war nicht dazu angetan, die Genesung des daheim gebliebenen Peer Pütz positiv zu beeinflussen. Schien es jüngst, als hätten die Dormagener den Abstiegskampf angenommen, vermittelte der blutleere Auftritt in Rimpar genau das Gegenteil. Bei der deutlichen 22:31 (9:16)-Niederlage war der TSV absolut chancenlos und machte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, als würden die Spieler an einen Erfolg glauben. Weil parallel Ferndorf klar gegen Emsdetten gewann, grüßt Dormagen auch wieder vom Tabellenende.

„Da brauchen wir gar nicht drumherum reden. Dieses Spiel haben wir völlig in den Sand gesetzt“, meinte David Röhrig nach der Partie. Dabei hatte der TSV nach dem schwachen Heimauftritt gegen Hamm (24:34) eine Reaktion gezeigt und gegen Bietigheim (29:27) und Coburg (23:23) drei Punkte eingefahren. Wobei schon gegen Coburg die Abschlussschwäche (20 Fehlwürfe) ein wichtiger Grund dafür war, dass es letztlich nicht zu zwei Punkten reichte. In Rimpar lief es in der Offensive aber noch deutlich schlechter. „Die Zahl unserer Fehlwürfe war schlimm. Und das ist doppelt bitter, wenn man sich gute Chancen erarbeitet, dann aber die Bälle nicht ins Tor bekommt“, erklärte David Röhrig. Am Ende standen satte 26 Fehlwürfe für Bayer in der Statistik. Im Vergleich dazu bei Rimpar, das sich auch noch mit Abstiegssorgen trägt, „nur“ 17. Dass es aber auch in Dormagens Abwehr an Aggressivität fehlte, darauf weisen null Strafminuten deutlich hin.

Info DJK Rimpar Wölfe - Bayer Dormagen 31:22 (16:9) Rimpar: Mallwitz (19 Paraden); Schömig (8/2), Böhm (3), Karle (5), Schmidt (3), Durr, Meyer (3), Dayan (5), Link (4) Dormagen: Juzbasic (11 Paraden), Simonsen (ab 54.); Reuland (2), Meuser (5), Leitz (1/1), Senden (4), I. Hüter (1), P. Hüter, Grbavac (1), Seesing (5), Steinhaus (3/1), Mast Schiedsrichter: Fabian Dietz/Tobias Biehler. Zuschauer: 426 Zeitstrafen: 8:0 Minuten Siebenmeter: 2/2:2/6 (Mallwitz hält dreimal gegen Reuland und gegen Steinhaus)

Bei der Dormagener Abschlussschwäche spielte freilich Keeper Marino Mallwitz eine Rolle, den die Statistik aktuell als besten Zweitliga-Keeper ausweist. 234 Paraden stehen für ihn zu Buche, davon sammelte er alleine 19 (46,34 Prozent gehaltene Bälle) am Samstag. Ein beachtlicher Wert, an dem die Gästeangreifer aber einen großen Anteil hatten. „Schon gegen Coburg haben wir viel verworfen, aber dieses Mal hatten wir mehr freie Würfe von außen, aus sieben Metern und vom Kreis, die eigentlich ins Tor sollten“, hatte Pütz am Bildschirm zu Hause registriert. Doch vom Start weg warfen die Gäste Mallwitz mit mangelnder Präzision und Entschlossenheit warm und gerieten nach und nach in Rückstand.

Als Alexander Senden zum 2:3 (6.) getroffen und TSV-Keeper Martin Juzbasic direkt danach seine zweite von insgesamt elf Paraden gesammelt hatte, bot sich dem am Mittwoch gegen Coburg noch so sicheren Linksaußen Joshua Reuland die Chance, von der Siebenmeterlinie auszugleichen. Doch er scheiterte an Mallwitz und leitete damit ein Strafwurf-Drama ein. Er selbst scheiterte noch zweimal an Mallwitz aus sieben Metern (ein Nachwurf ging rein) und auch Sören Steinhaus verwarf seinen zweiten Versuch, so dass am Ende nur zwei Siebenmetern von sechs im Tor landeten. David Röhrig erkannte zwar schon früh, dass sich die Dinge falsch entwickeln, doch auch die Auszeiten in der 10. (2:5-Rückstand) und 17. Minute (5:11) brachten keine nachhaltige Besserung. Auch wenn die Wölfe in der Offensive einiges liegenließen, reichte ihnen eine konzentrierte Abwehrarbeit und ein starke Marino Mallwitz, um Dormagen zu distanzieren.