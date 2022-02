Basketball : Für die Tigers gibt‘s schon wieder was auf die Pfoten

Neuss Bei der 55:94-Niederlage des Basketball-Zweitligisten Turngemeinde Neuss in Rotenburg verletzt sich Inga Krings womöglich schwer am Knie.

Der schöne Plan hat indes einen entscheidenden Haken: Seit Jahresbeginn setzt es für die Tigers zusätzlich zu den Niederlagen (jetzt sechs in Folge) Tiefschlag auf Tiefschlag. Den nächsten gab es am Samstag in Rotenburg: Die nach dem mit 10:30 verlorenen zweiten Viertel schon zur Halbzeitpause (20:47) entschiedene Partie trudelte längst aus, da erwischte es Inga Krings böse am Knie. Die erste Diagnose direkt vor Ort: Kreuzbandriss. Die Bestätigung stand bis Sonntag noch aus, doch schon im Hinblick auf die anstehenden Spiele gegen die unmittelbare Konkurrenz am Freitag (20.30 Uhr) in Marburg und am Samstag (17.30 Uhr) daheim gegen Jena stellt Trainer Rufin Kendall fest: „Diese Verletzung schockt uns.“ Dabei hatte er noch am Samstag mit Freude registriert, dass ihm in Rotenburg trotz der Ausfälle von Jana Meyer, Lydia Sy, Fiona Mebelli und Johanna Huppertz durch die Hinzunahme von Rückkehrerin Nicole Egert (Gehirnerschütterung) und Luisa Lukas (18 Jahre) sogar acht Akteurinnen zur Verfügung standen. Trotzdem liefen seine vollkommen verunsicherten Schützlinge der Musik mal wieder komplett hinterher. Während die Ex-Neusserin Toshua Leavitt aus der Distanz hochprozentig traf (5/8 Dreier), stand bei den Tigers in dieser Kategorie bei zehn Versuchen eine fette Null! Ja, sie patzten selbst bei simplen Korblegern – schmerzlich oft sogar in 1-gegen-0-Situationen. „Wir haben durch diese verpassten Layups mindestens 20 Punkte liegenlassen“, bemerkte Kendall. Geradezu fassungslos machten ihn darüber hinaus die 30 Ballverluste. „Da kannst du noch so viele Punkte machen, so gewinnst du kein Spiel.“ Das erinnerte ihn nur noch einmal heftig daran, „dass uns definitiv ein Point Guard fehlt.“ Diese bis Weihnachten von Maria Aftzi ziemlich optimal besetzte Schlüsselposition ist nach dem immer noch rätselhaften Abgang von Myia Starks, die Anfang Februar nach nur einem Einsatz ohne Angabe eines konkreten Grunds zurück in die USA geflogen war, unbesetzt.