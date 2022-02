Basketball-Oberliga : TV Goch bestätigt Aufwärtstrend

Goch Der Neuling gewinnt das Nachholspiel gegen den SC Bayer 05 Uerdingen klar mit 92:63. Der Gastgeber stellt die Weichen dabei im zweiten Viertel auf Sieg.

Der TV Goch hat in der Basketball-Oberliga die Nachholpartie gegen den SC Bayer 05 Uerdingen in eigener Halle deutlich mit 92:63 (48:22) gewonnen. Damit setzte der Neuling, der in der Gruppe mit sieben Teams auf dem fünften Tabellenplatz steht, seinen positiven Trend fort. Die Mannschaft konnte in der Offensive erneut mit einem kontrollierten Passspiel und den richtigen Entscheidungen bei den Würfen überzeugen. In der Abwehr wurde der Gegner mit einer Ball-Raum-Verteidigung immer wieder zu Ballverlusten gezwungen, die konsequent durch Schnellangriffe in Punkte umgemünzt wurden.