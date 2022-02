Angebot vom Verband : Nach Saison-Aus im Tischtennis ein Pokal-Wettbewerb

Krefeld Der Westdeutsche Tischtennis Verband (WTTV) hat sich für den Abbruch der Spielzeit 2021/22 entschieden. Lediglich die Spiele in der Hinrunde werden gewertet und entscheiden über Auf- und Abstieg. Den Kreisen wurde aber die Möglichkeiten eingeräumt, einen alternativen Spielbetrieb anzubieten.

(maha) Davon macht der Kreis Krefeld Gebrauch und bietet einen Pokalwettbewerb an. Vereine aus dem Kreis Krefeld, die im WTTV organisiert sind, dürfen am Altkreis-Krefeld-Pokal teilnehmen. Spielberechtigt sind Herren, Frauen und Jugendliche, die in der Rückrunde nicht oberhalb der NRW-Liga gemeldet waren. Bis zum 2. März haben die Vereine Zeit, Mannschaften für den alternativen Spielbetrieb zu melden.