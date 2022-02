Volleyball : Kleiner Rückschlag für den VC Eintracht

Der VC Eintracht Geldern – hier Maxima Schröder (weißes Trikot) im Angriff – führt trotz der Niederlage in Dortmund weiter die Tabelle der Aufstiegsrunde an. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Aufstiegsrunde zur Dritten Volleyball-Liga der Frauen: Spitzenreiter aus Geldern verliert in Dortmund mit 2:3 beim Vorletzten TV Hörde II.

Der Sprung in die Dritte Liga ist kein Selbstläufer. Dieser Tatsache waren sich die Volleyballerinnen des VC Eintracht Geldern von vorneherein bewusst. Die Mannschaft hatte sich zwar in der Vorrunden-Gruppe 1 der Regionalliga West eine glänzende Ausgangsposition verschafft und mit zehn Punkten als Tabellenführer für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Doch allmählich macht sich der Kräfteverschleiß bemerkbar. Im ersten der entscheidenden sechs Spiele hatte die Eintracht in eigener Halle noch ein 3:2 gegen die SG SV Werth/TuB Bocholt erkämpft. Doch am Sonntag gab‘s die erste Saisonniederlage, da die beiden in der Vorrunde verlorenen Spiele gegen VV Humann Essen nicht in die Wertung einfließen.