Beim TV Goch : Bayers Basketballer wollen Selbstvertrauen tanken

Krefeld Die Basketball-Oberliga biegt in die Zielgerade ein, die Herren des SC Bayer 05 Uerdingen bestreiten am Samstag (18 Uhr) ihr vorletztes Saisonspiel beim TV Goch.Dabei geht es nicht nur um Punkte.

(maha) Nach der überraschenden Niederlage vor zwei Wochen in Kaarst/Büttgen will die Mannschaft von Trainer Mahmoud Al Abed an diesem Wochenende unbedingt den fehlenden Sieg einfahren, um sich für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren. „Gegen Goch wollen wir jetzt natürlich den Sack zu machen und uns Platz zwei und damit den Einzug in die Aufstiegsrunde sichern. Außerdem wollen wir auch noch einmal Selbstvertrauen vor dem letzten Saisonspiel bei den Alten Freunden Düsseldorf tanken“, sagt Robin Naber. Der Bayer-Kapitän wird erst nächste Woche wieder ins Training einsteigen können und musste zuletzt aufgrund einer Fußverletzung pausieren.