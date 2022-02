Pleite in Halle, Sieg gegen Hamburg : Keeper Patrick Klein trägt maßgeblich zum KEV-Erfolg bei

Binnen 48 Stunden erlebte Trainer Elmar Schmitz Freud und Leid. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld 48 Stunden nach der zweistelligen Niederlage in Halle überrascht der Eishockey-Oberligist gegen den Favoriten Hamburg Crocodiles. Die Mannschaft von Traier Elmar Schmitz besiegt die favorisierten Hanseaten mit 4:2.

Der KEV 81 überraschte am Sonntag in der Rheinlandhalle mit einem 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)-Sieg gegen die Crocodiles Hamburg und feierte damit den dritten Heimsieg in Folge. Der Erfolg gegen die Hanseaten war hoch verdient, weil die Auswahl von Trainer Elmar Schmitz sowohl taktisch, als auch kämpferisch und spielerisch eine überzeugende Leistung bot. Aus einer geschlossen auftretenden Mannschaft, die vier Stammspieler ersetzen musste, ragte Torwart Patrick Klein heraus. Er brachte die Gäste vor allem im Schlussdrittel mit spektakulären Paraden schier zur Verzweiflung.

Hamburg hatte in den ersten Minuten etwas mehr vom Spiel und drängte auf den Führungstreffer. Den erzielte dann aber der KEV in der sechsten Minute. Marcel Mahkovec hatte prima für Daniel Herzog aufgelegt. Der 18-jährige Verteidiger setzte den Puck mit einem strammen Schuss neben den Pfosten in die Maschen. Als der KEV in der 10. Minute zum ersten Mal in Überzahl war, lag das 2:0 in der Luft. Der Schuss ging aber nach hinten los, weil die Gäste 14 Sekunden vor Ablauf der Strafe ausglichen.

Zum Beginn des zweiten Abschnitts scheiterte Mahkovec am Hamburger Torhüter. Als der KEV in der 26. Minute für 63 Sekunden gleich zwei Spieler weniger auf dem Eis hatte, sah es nach dem Führungstreffer der Gäste aus. Der fiel aber nicht, weil die Schwarz-Gelben stark verteidigten. Kurz vor Ende des zweiten Abschnitts brachte Ty Kolle, der mit Mahkovec und Edwin Schitz den ersten Sturm bildete, die Gastgeber zum zweiten Mal in Führung.

Der gleiche Spieler erhöhte nach 58 Sekunden im letzten Drittel auf 3:1. Hamburg verkürzte sieben Minuten vor Schluss. Der Ausgleich fiel aber nicht mehr, weil Klein wie eine Wand im Krefelder Tor stand. Als Gästetorwart Kai Kristian in der Schlussminute seinen Arbeitsplatz verlassen wollte, traf Tim Dreschmann zum 4:2.