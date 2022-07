3. Handball-Bundesliga : Mark Schmetz sieht schon gute Ansätze

Krefeld Für den Trainer der HSG Krefeld Niederrhein spielte beim 39:21-Sieg im Test gegen TV Schwafheim das Ergebnis keine Rolle. Steffen Hahn fällt lange aus. Auch Sven Bartmann muss pausieren. Samstag ist der TSV Bayer Dormagen zu Gast.

Mit reichlich Spielfreude und großem Appetit auf viele Treffer trat Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein am Mittwoch zum ersten Test der Vorbereitung beim Landesligisten TSV Schwafheim an und gewann erwartungsgemäß deutlich mit 39:21 (31:15). „Das war nach nur wenigen Trainingseinheiten ein guter Test. Das Ergebnis spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass ich bei der Umsetzung meiner Vorgaben im Angriff und in der Abwehr gute Ansätze gesehen habe“, sagte der neue Trainer Mark Schmetz nach dem Spiel.

Kurz vor dem Start der Sasion-Vorbereitung einigten sich die HSG Krefeld und Jonas Molz, dessen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022/23 lief, auf eine Vertragsauflösung. Der 2,03 Meter große Hüne aus dem linken Rückraum war im April 2021 vom TSV GWD Minden gekommen, wo er schon zweimal für das Bundesliga-Team zum Einsatz kam. Nach der Saisonanalyse war für den 21-Jährigen klar, dass er nicht zu dem angestrebten Leistungsniveau gefunden hat wie ursprünglich avisiert. Die Einsatzzeiten waren folglich damit auch nicht so, wie er es sich selber hätte vorgestellt. Mehrere Infektionen und hartnäckige Verletzungen standen ihm dabei meist im Wege. Die Eagles bedauern den Abgang des sympathischen Halblinken, möchten aber Neuanfang in einem anderen Club ermöglichen. Den fand Molz bereits bei den Dragons aus Schalksmühle.

Als einziger Kreisläufer stand der junge Neuzugang Fritz Bitzel zur Verfügung. Das gerade 19 Jahre alt gewordene Kraftpaket aus dem Nachwuchs der Rhein-Neckar-Löwen sorgte am gegnerischen Kreis für mächtig Wirbel. Zum Auftakt der 3. Liga gehören wahrscheinlich drei Kreisläufer zum Kader der Eagles. Lars Jagieniak, der sich im letzten Saisonspiel einen Bänderriss im Knie zuzog, war als Zuschauer in Schwafheim und sagte, dass er vielleicht schon beim Meisterschaftsauftakt dabei sein kann. Dann soll auch der neue Kreisläufer, der noch gesucht wird, auflaufen. Der Sportliche Leiter Stefan Nippes will so schnell wie möglich Vollzug melden. Vielleicht sucht er auch noch einen weiteren Rechtsaußen. Denn nach Mike Schulz, der sich gegen Ende der Vorsaison einen Kreuzbandriss zuzog und noch lange fehlen wird, zog sich Steffen Hahn im Training einen dreifacher Bänderriss zu und wurde bereits operiert. Der 26-Jährige fällt bis zu sechs Monate aus.