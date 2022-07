Galopprennen : After-Work-Renntag im Stadtwald

Jockey Andrasch Starke geht mit „Calif“ an den Start. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Erster Start am Freitag im Krefelder Stadtwald ist um 16 Uhr. Sechs Rennen im Programm. Auch nach dem Ende des Rennprogramms soll es mit viel Musik schwungvoll und entspannt weiter gehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Krefelder Rennclub lädt am Freitag zum After-Work-Renntag auf die Galopprennbahn im Stadtwald ein. Das erste Rennen wird um 16 Uhr gestartet. Insgesamt kommen sechs Rennen zur Austragung. Die Krefelder Rennbahngastronomie rund um Volko Herdick, bietet ab 15 Uhr Musik vom DJ, Cocktails und Grillbuffet für eine abwechslungsreiche After-Work-Stimmung. Auch nach dem Ende des Rennprogramms soll es schwungvoll und entspannt weiter gehen. Der Eintritt zum After-Work-Renntag ist frei.

Im Mittelpunkt des sportlichen Programms steht der Preis des Derby-Siegers 2022 Sammarco. Dieser Ausgleich-III-Sprint über 1300 Meter ist auch die „Wettchance des Tages“, in der es in der Viererwette eine garantierte Auszahlung von 10.000 Euro gibt. Einer der Kandidaten auf den Sieg ist der von Erika Mäder im Stadtwald trainierte Ken Red, der als Zweiter während der Hamburger Derbywoche, eine ganz starke Leistung bot. Martin Seidl sitzt im Sattel.

Ebenfalls mit der Empfehlung eines zweiten Platzes rückt Olidaya in die Startboxen ein. Im Vorjahr gelangen der Stute sensationelle sechs Erfolge. Womöglich wird aber der von Andreas Wöhler betreute Scipio, der unter Stalljockey Eduardo Pedroza in der „Wettchance“ geritten wird, in der Favoritenrolle stehen. Nach zwei guten Leistungen in diesem Jahr scheint er kurz vor einem Sieg zu stehen. Die von Frank Fuhrmann aus der Nähe von Magdeburg nach Krefeld entsandten Circuskind und Libertadore sind in solchen Sprintrennen immer stark zu beachten.

Im einleitenden Rennen sind die Gäste aus den Niederlanden nahezu unter sich. Drei der fünf Starter reisen aus dem Nachbarland an, Andrasch Starke hat mit der von Romy van der Meulen trainierten New Topmodel beste Chancen.

Den älteren Turffans wird das Herz höherschlagen, wenn sie sich an die großen Zeiten des Gestüts Zoppenbroich aus Mönchengladbach-Rheydt erinnern. Vor einigen Jahren ging das Gestüt in neuen Besitz über, am Freitag wird erstmals wieder ein Pferd unter nahezu gleichen Zoppenbroicher Farben an den Start kommen. Im Preis des SWK Open-Air-Kino ist dies Korfu, die von Jockey Sean Byrne gesteuert wird.