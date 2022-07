Handball : TSV Bayer ist in die Saisonvorbereitung gestartet

Dormagen Im „Eröffnungsspiel“ der Zweiten Handball-Bundesliga triff Dormagen am 31. August im Düsseldorfer PSD Bank Dome auf den HC Motor Zaporozhye.

Auch zum Start fehlten noch einige Akteure: Ian und Patrick Hüter steigen nach der mit den USA geschafften Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden erst später in die Vorbereitung ein. Das gilt auch für Sören Steinhaus, der mit der deutschen U20-Auswahl bei der in Portugal ausgetragenen WM Rang sieben belegt hatte. Der am Sonntag als Nachverpflichtung bekanntgegebene Ole Klimpke (Wetzlar) stößt am Mittwoch zum Team. Aus dem erweiterten Kader war Florian Träger dabei, André Nicklas fungierte als Co-Trainer.