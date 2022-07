Eishockey : KEV-Quartett nimmt am Turnier in Denver teil

Sebastian Staudt, hier noch im Trikot der Duisburger Füchse, war selbst als Torhüter aktiv. Foto: Nieleck

Krefeld Die Nominierung für die U17-Nationalmannschaft freut die Jugendlichen, die Erfahrung sammeln und vielleicht einmal Profis werden wollen. Aber nicht nur sie, sondern der ganze Verein ist stolz über die Berufungen.

Gleich vier Spieler aus dem U17-Team des KEV 81, das eine erfolgreiche Saison in der Division 1 der Schüler-Bundesliga gespielt hat, haben in diesen Tagen Post vom Deutschen Eishockey Bund (DEB) bekommen. Max Hense, Matthias Pape, Clemens Seeger und Tim Schütz wurden von Bundestrainer Philip Kipp für das fünf Nationen-Turnier in Colorado Springs in den USA eingeladen. Für alle Spieler ist der Flug über den großen Teich Neuland.

Los geht es am kommenden Freitag, dem 5. August, von Köln zunächst nach München und von dort dann weiter nach Denver. Untergebracht ist die Mannschaft in Colorado Springs Marriott im Tech Center. KEV-Sportvorstand Elmar Schmitz freut sich und sagt: „Wir sind sehr stolz über die hohe Anzahl nominierter Spieler und auch von unseren Trainern. Das unterstreicht unsere sehr gute Arbeit und man sieht, was möglich ist, in unserem Verein zu erreichen.“

Info Max Wrede zum Lehrgang nach Füssen KEV-Verteidiger Max Wrede nimmt vom 1. bis 5. August an einem Sichtungslehrgang der U16-Nationalmannschaft in Füssen teil. Bundestrainer Robert Schroepfer, der vom DNL-Trainer des KEV 81 Robin Beckers als Co-Trainer unterstützt wird, hat gleich 40 Spieler eingeladen, von denen 20 für ein Vier-Nationen-Turnier in Füssen Ende August nominiert werden.

Mit nach Colorado fliegt auch Sebastian Staudt. Der 34-Jährige, der beim KEV die U17 trainiert, ist seit drei Jahren auf Honorarbasis als Torwarttrainer für den DEB tätigt: „Ich arbeite bei diesem Turnier in Doppelfunktion. Neben dem Torwarttraining unterstütze ich bei der täglichen Trainingsarbeit und bei den Spielen unseren Cheftrainer Philip Kipp.“

Staudt, der selber noch nie in Colorado war, will von diesem Turnier auch einiges für seine Arbeit beim KEV mitnehmen: „Wir sind dort an einem College. Dort sieht man viel und kann viel lernen. Es ist da nochmal ein anderes Niveau. Von der Arbeit dort kann ich sicher auch einiges bei uns im Verein einbringen.“

Dass gleich vier Spieler aus seiner Mannschaft nominiert wurden freut ihn natürlich ganz besonders: „Das unterstreicht, dass wir im Verein gute Arbeit leisten. Für die Jungs ist diese Reise neben dem Sport auch für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig. Wir haben große Ziele mit der U17-Nationalmannschaft, aber natürlich auch bei uns im Verein.m Und diese Reise, verbunden mit dem Turnier, wird uns dabei weiterhelfen.“

Das Turnier beginnt am 9. August. Die deutsche Mannschaft trifft dabei auf die Altersgenossen aus den USA, der Schweiz, der Slowakei und Tschechien. Die Auswahl von Trainer Kipp ist Außenseiter und will sich gegen diese starken Gegner so teuer wie möglich verkaufen, vor allem aber internationale Erfahrung sammeln.

„In den zehn Tagen möchte ich Spaß haben, aber vor allem viel lernen und bei den internationalen Vergleichen Erfahrung sammeln. Ich möchte mich weiterentwickeln und auch einiges mitnehmen für die kommende Saison in der U17 beim KEV“, sagt Stürmer Clemens Seeger, der in der vergangenen Saison in 25 Spielen zwölf Tore erzielte und neun Treffer mit vorbereitete. Seeger, der im September 17 Jahre alt wird und mit 186 Zentimeter bereits jetzt ein Gardemaß hat, möchte mal Profi werden. „Mein Vorbild ist Daniel Pietta“, sagt der waschechte Krefelder, der im kommenden Schuljahr das Vera-Beckers Berufskolleg besucht.

Sein Sturmkollege Tim Schütz, der in diesem Sommer den KEV verlässt und nach Okanagan Hockey Ontario wechselt, um seine Karriere weiter voranzutreiben, hat auch die Profilaufbahn im Blick. „Tim hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr gut entwickelt. Er ist läuferisch super und sehr spielintelligent. Sein Ehrgeiz und seine Vielseitigkeit zeichnen ihn aus“, berichtet Sebastian Staudt.