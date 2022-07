Fussball : Der FC St. Hubert darf mit Unicef-Logo spielen

Die Fußballerinnen des FC St. Hubert dürfen das Unicef-Logo auf dem Trikot tragen. Foto: Unicef

Kempen Der Verein St. Hubert aus Kempen freut sich über die Erfolge der deutschen Fußballerinnen und auf den „Tag des Mädchen-Fußballs“. Und sie tragen voller Stolz die Trikots mit dem internationalen Logo.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

Die Nationalmannschaft der Frauen begeistert bei der Europameisterschaft in England, betreibt beste Werbung für den Mädchen- und Frauen-Fußball und hat vorzeitig das Ticket fürs Viertelfinale gelöst. Davon soll natürlich vor allem die Basis profitieren und für neue Fußballerinnen in den lokalen Vereinen, wie zum Beispiel dem engagierten Kempener Klub FC St. Hubert, sorgen.

Der FC St. Hubert veranstaltet am 17./18. September den „Tag des Mädchen-Fußballs“ und organisiert für diesen Tag ein großes Schulfußball-Turnier. Eine, zu denen die Fußballerinnen aus der Region Krefeld, Kempen und Tönisvorst auf schauen können, ist Nationalspielerin Lea Schüller, die aktuell in der Frauen-Bundesliga für den FC Bayern München spielt. Die 24-Jährige wurde in Tönisvorst geboren und begann beim Hülser SV mit dem Fußballsport. Über die SGS Essen wechselte die heutige Nationalspielerin 2020 zum FC Bayern München.

„Natürlich ist es schön, dass eine Nationalspielerin wie Lea Schüller aus unserer Region kommt, zu der Kinder und Jugendliche aufschauen können, sie als Vorbild haben“, sagt Karl-Heinz „Kalla“ Josten vom FC St. Hubert. Die bisherigen Erfolge der Nationalmannschaft tun dem Frauen-Fußball deutschlandweit gut. Ebenso die große Aufmerksamkeit durch die Liveübertragungen zur Prime Time in ARD und ZDF.

1985 hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Trikotwerbung im Jugend und Amateurfußball zugelassen. „Für uns war damals klar, dass ein kommerzieller Anbieter für Jugendtrikots nicht in Frage kommt“, erinnert sich „Kalla“ Josten zurück. Ein Jahr später hatte er seine Idee umgesetzt und das Logo von „Unicef“, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, ist seitdem auf den Trikots des FC St. Hubert zu sehen. Zudem ist man offizieller Botschafter von Unicef, weshalb nennt man die Fußballerinnen und Fußballer auch die „Unicef-Kicker*innen“ nennt.

Der kleine Verein aus Kempen ist der einzige Amateurverein, der das Logo von „Unicef“ auf seinen Trikots tragen darf. Seit nunmehr 36 Jahren feiern die UNICEF-Kicker*innen des FC St. Hubert für Kinder und mit Kindern und mit Familien den Weltkindertag. So wird an die weltweiten Kinderrechte erinnert. Den Weltkindertag 2022 am 17. und 18. September nutzten die Nachwuchskicker*innen des FC St. Hubert um „Tag des Mädchen-Fußballs“ zu organisieren.

An den beiden Tagen wird beim „10. Schulfußball-Turnier für Mädchen“ unter dem Weltkindertagmotto „Gemeinsam für Kinder!“ gespielt. Der FC St. Hubert hat dazu die Grundschulen und weiterführenden Schulen kontaktiert. Ab sofort können sich Schulen für das Turnier auf dem Rasensportplatz auf der Stendaler Straße in St. Hubert auf der Webseite www.fcsthubert.de anmelden.