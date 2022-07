Tennis-Bundesliga : HTC Blau-Weiß rutscht ans Tabellenende

Stefano Travaglia war nach seinem Aus beim ATP-Turnier in Hamburg sofort nach Ludwigshafen gereist, wo er am Samstag erst kurz vor Mitternacht eintraf. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der Krefelder Tennis-Bundesligist musste sich Sonntag beim Aufsteiger TC Ludwigshafen nach einer enttäuschenden Vorstellung 1:5 geschlagen geben. Stefano Travaglia minderte die Personalprobleme des Stadtwaldteams.

Am vierten Spieltag der Tennis-Bundesliga musste sich der HTC Blau-Weiß Krefeld am Sonntag im Kellerduell beim TC Ludwigshafen nach einer insgesamt enttäuschenden Vorstellung mit 1:5 geschlagen geben. Bereits nach den Einzeln stand der Sieg für den Aufsteiger aus der Rhein-Neckar-Region fest, der damit das Stadtwaldteam auf den letzten Tabellenplatz verdrängte. „Der Spieltag war für uns absolut enttäuschend. Heute Morgen habe ich gedacht, hier holen wir einen Punkt. Aber es gibt ja noch ein paar Spiele, und da werden wir fighten“, sagte Teamchef Hajo Ploenes nach dem letzten Ballwechsel.

Weil Stefano Travaglia (ATP 138) völlig überraschend bei der Qualifikation für das ATP-Turnier in Hamburg gegen den Serben Marko Topo (ATP 594) mit 2:6, 2:6 ausschied, reiste er am Samstag gleich mit dem ICE nach Ludwigshafen, wo er kurz vor Mitternacht eintraf. Vielleicht wollte der Italiener die Blau-Weißen nicht im Stich lassen, weil er von den Aufstellungsproblemen erfahren hatte. Denn bei einem Sieg an der Alster wär seine Chance, gegen den mit Wildcard angetretenen Deutschen Rudolf Molleker mit einem Sieg ins Hauptfeld einzuziehen, groß gewesen. So standen aber wenigstens drei Spieler des Krefelder Stammaufgebots zur Verfügung.

Federico Gaio (ATP 217) tat sich gegen den Franzosen Mathias Bourgue schwerer als erwartet, hatte aber am Ende des ersten Satzes im Tiebreak das Glück nicht auf seiner Seite. Im zweiten Satz kassiert er früh das vorentscheidende Break und unterlag am Ende 6:7, 3:6.

So ruhten in der zweiten Einzelrunde die Hoffnungen auf Andrea Collarini und Stefano Travaglia, die beide alleine von der ATP-Rangliste her favorisiert waren. Doch Collarini, der sich gerade wieder in die Top-200 zurückgekämpft hat, musste sich gegen den Franzosen Tristan Lamasine (ATP 481) schnell mit 1:6 geschlagen geben. Der Italiener steigerte sich in Durchgang zwei und nutzte seinen Breakball zum 7:5. Doch im Match-Tiebreak verlor er wieder den Faden, lag schnell mit 2:6 zurück und unterlag mit 4:10. „Er war in der entscheidenden Phase einfach zu passiv“, sagt Trainer Sascha Klör.