KFC feiert Sonntag Saisoneröffnung : Damien Raths bestätigt Kontakt zu Maximilian Beister

Krefeld Die Nachricht, dass Maximilian Beister möglicherweise in Krefeld war, hat die Fans elektrisiert und die Fantasien beflügelt. Ob Maximilian Beister irgendwann noch einem das KFC-Trikot überstreift? Der Vorsitzende Damien Raths schließt es jedenfalls nicht aus.

Im Interview mit dem Vereinsradio Blau-Rot hat Damien Raths, der Vorsitzende des KFC Uerdingen , den Kontakt mit Maximilian Beister bestätigt. „Ja, wir haben Kontakt, sprechen von Zeit zu Zeit miteinander, sind aber von einer Verpflichtung sehr weit entfernt“, sagt Raths. Unsere Redaktion hatte in der vergangenen Woche exklusiv darüber berichtet. „Jeder ist froh oder jeder hofft, aber im Moment ist das nicht machbar. Es ist noch völlig offen, was Beister plant, das ist noch nicht sicher. Von daher gibt es da noch nichts Konkretes.“ Beister hatte den KFC 2018 quasi in die Dritte Liga geschossen. Er war oft der Spieler, der den Unterschied machte.

Etwas anderes scheint hingegen sicher: Der KFC will möglichst im August die dann renovierten Räume im so genannten gelben Haus an der Violstraße beziehen, das der Verein von der Stadt angemietet hat. Die Grotenburg Supporters haben sich auch dieser Baustelle angenommen. Für den Verein, der im Moment im Mercure Hotel Räumlichkeiten hat, ist der Umzug in das nur einen Steinwurf vom Stadion Grotenburg entfernte Haus ein Meilenstein.