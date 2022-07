Aktion der IHK : Erfolgreiches Projekt - Botschafter für Ausbildung

Krefeld Das Projekt „Ausbildungsbotschafter“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein ist weiterhin auf Erfolgskurs, Schulen und Unternehmen zeigen großes Interesse.

(RP) Die Schülerinnen und Schüler profitieren von der Berufsinformation, aber auch von ganz praktischen Tipps und Tricks zum Bewerbungsverfahren. Auch Unternehmen hatten durch die Corona-Krise Probleme, mit Schülerinnen und Schülern in den Austausch zu kommen und sich vorzustellen. Durch die Entsendung von Ausbildungsbotschaftern können sie Kontakte zu potenziellen Nachwuchs-Azubis knüpfen und aufzeigen, wie umfassend und systematisch die Ausbildung im eigenen Unternehmen ist. Auch über die Aufstiegs- und Karrierechancen, die ein Azubi im Unternehmen hat, sprechen die Ausbildungsbotschafter gerne. Seit Monatsanfang unterstützt Stefanie Liebe das Projekt der IHK Ausbildungs-GmbH. Sie hat die Koordination der Schulungen und Einsätze übernommen. In einem „Open-House“-Termin hat sie sich bereits den Verantwortlichen aus den Ausbildungsunternehmen vorgestellt. Zu Beginn des neuen Schuljahres ist ein weiterer Termin für alle interessierten Lehrerinnen und Lehrer geplant. Auch in den Schulferien steht Stefanie Liebe für Fragen zum Projekt zur Verfügung: Sie ist unter der Telefonnummer 02161-241114 erreichbar. Die Maßnahme „Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen NRW“ wird durch das Bundesbildungsministerium (BMBF) im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ finanziell gefördert. Weitere Informationen gibt es online unter: www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/14282