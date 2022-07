Tennis : Helga Nauck feiert ihren siebten Sieg in Folge

Krefeld Die Krefelderin wurde beim 32. Senioren-Tennisturnier des Crefelder TC ihrer Favoritenrolle gerecht.

Strahlender Sonnenschein und viele strahlende Gesichter prägten am Sonntag den Finaltag bei den 32. Krefeld Open des Crefelder TC. Dieses in Deutschland einmalige Tennisturnier für Senioren war erneut ein großer Erfolg. „Es waren unter den 226 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wieder viele der deutschen Elite der verschiedenen Altersklassen dabei. Von A bis Z waren alle zufrieden“, freute sich der 1. CTC-Vorsitzende und Turnierdirektor Horst Giesen, der zusammen mit seiner Frau Monika als Turnierleiterin und den insgesamt 70 Helferinnen und Helfern des Klubs für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Zu den Ehrengästen am Spielerabend zählte auch Cordula Meisgen, die stellvertretende Vorsitzende vom Stadtsportbund. Sie würdigte in ihrer Begrüßungsrede die überregionale Bedeutung dieses Turniers für das Ansehen der Stadt Krefeld.