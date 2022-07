Basketball : Johanna Huppertz zum Youth Olympic Festival

Johanna Huppertz im Trikot der U16-Nationalmannschaft. Foto: DBB

Krefeld Die 15-jährige Basketballerin aus St. Hubert spielte nach ihrer Zeit beim SC Bayer Uerdingen zuletzt für die TG Neuss.

Für Johanna Huppertz bleibt in diesem Jahr keine Zeit für einen gemeinsamen Familienurlaub mit ihren Eltern Stefanie und Dirk sowie mit Schwester Emma. Hinter der 15-Jährigen liegt gerade einwöchiges Trainingslager in Paris. Der Blick ist aber auf die nächsten beiden Highlights gerichtet: Ab dem 22. Juli nimmt die in Moers geborene Huppertz, die in St. Hubert lebt, an dem European Youth Olympic Festival (EYOF) in der Slowakei teil und vom 17. bis zum 28. August steht die EM in Portugal auf dem Programm.

„Es ist schön, dass die Zeit von Online-Training vorbei ist“, freut sich Johanna Huppertz nach den zwei schweren Jahren mit der Corona-Pandemie. „Natürlich muss man immer noch aufpassen, dass man nicht selbst wegen einer Infektion ausfällt, aber es ist schön, dass wir dem Basketball nun wieder so wie vor der Pandemie nachgehen können und ich nun auch die Möglichkeit mit der U16-Nationalmannschaft habe zu reisen und mich wieder mit anderen Nationen zu messen.“

Zur Person Geburtsdatum: 8. September 2006. Geburtsort: Moers. Position: Small Forward. Vereine: SC Bayer 05 Uerdingen, TG Neuss Tigers. Erfolge: Nominierung in die weibliche U15-Nationalmannschaft, 5. Platz bei der Sportlerwahl in Krefeld 2021, 2. Platz mit der männlichen U14 des SC Bayer 05 Uerdingen in der Regionalliga, Nominierung ins „Next Generation Team“.

Während der Spielzeit 2021/2022 hat sich Johanna Huppertz schweren Herzens vom SC Bayer 05 Uerdingen verabschiedet. „Ich bin mit einer Doppellizenz in die Saison gestartet, wollte sowohl in Uerdingen als auch in Neuss in der Jugend spielen, zudem hätte ich in Neuss noch für die Frauen in der 2. Bundesliga gespielt. Aber ich musste feststellen, dass die Belastung mit der Doppellizenz und der Schule einfach zu viel sind. Daher habe ich mich entschieden, Uerdingen zu verlassen. Das ist mir alles andere als leichtgefallen. Aber für mich persönlich war es die beste Entscheidung“, berichtet die 1,83 Meter große Basketballerin und fügt hinzu: „Diese auch für mich sehr rasante Entwicklung haben mir mein Heimverein, der SC Bayer 05 Uerdingen, mein langjähriger Heimtrainer Sebastian Zohren und meine Kadertrainerin Marsha Owusu-Gyamfi ermöglicht.“

So spielte sie mit der TG Neuss in der weiblichen Nachwuchs-Bundesliga (WNBL U18) und mit den Frauen in der 2. Basketball-Bundesliga Nord. Auch in der Spielzeit 2022/2023 geht es für Huppertz in Neuss weiter. Der Traum von der Basketball-Bundesliga lebt indes weiter, zumal sich die 15-Jährige auch in der Nationalmannschaft sehr wacker schlug. Aufgrund von guten Leistungen wurde sie sogar zur U17-Nationalmannschaft eingeladen. In Kienbaum wurde der Kader für die WM in Ungarn zusammengestellt, Johanna Huppertz wurde in der 2. Runde gecuttet und steht damit auf der Reserveliste. „Für mich waren das tolle Erfahrungen, die ich gesammelt habe“, freut sie sich über diese zusätzliche Möglichkeit sich mit älteren Spielerinnen messen zu können.

Im Rahmen des einwöchigen Lehrgangs der U16-Nationalmannschaft in Paris absolvierte Johanna Huppertz gleich drei Länderspiele gegen Frankreichs U15. Die Bilanz mit zwei Siegen und einer Niederlage kann sich sehen lassen, die 15-Jährige aus St. Hubert konnte insgesamt 19 Punkte beisteuern.

Kaum ist sie wieder zu Hause angekommen, schon steht mit dem European Youth Olympic Festival (EYOF) das nächste Highlight an. „Die Trainer haben schon viel erzählt. Wir wohnen wie bei den Olympischen Spielen in einem Dorf mit den anderen Athletinnen und Athleten, haben eine Eröffnungs- und Abschlussfeier und es wird auch das Olympische Feuer gehen. Darauf freue mich sehr“, berichtet die 15-Jährige mit voller Begeisterung.