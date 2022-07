Jubiläum in Zons : 39.000 neue Pflanzen im Park am Kreismuseum

39.000 neue Pflanzen im Park am Kreismuseum

Jubiläum in Zons

Kreis-Baudezernent Harald Vieten, Landrat Petrauschke, Kulturdezernent Tillmann Lonnes, Projektleiter Jens Kotterba (v.l.) in der Parkanlage. Foto: Stefan Büntig

Zons Der Rhein-Kreis will dazu beitragen, dass soich die alte Zollfeste im kommenden Jahr von ihrer besten Seite zeigt. Dazu sind bereits Verschönerungsarbeiten angelaufen.

Im kommenden Jahr wird in der Zollfeste 650-jähriges Bestehen gefeiert, und die Planungen für dieses nicht alltägliche Jubiläum laufen bereits auf hohen Touren. Dabei ist neben der Stadt Dormagen auch der Rhein-Kreis Neuss mit im Boot. Schließlich ist Zons als Touristenmagnet ein Aushängeschild über die Stadtgrenzen hinaus und für den gesamten Kreis ein Schmuckstück. Deshalb soll rechtzeitig zum Jubiläum die Parkanlage am Kreiskulturzentrum Zons in neuem Glanz erblühen. Kreis-Baudezernent Harald Vieten, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Kreis-Kulturdezernent Tillmann Lonnes und Projektleiter Jens Kotterba trafen sich jetzt vor Ort, um sich ein Bild vom derzeitigen Zustand der Parkanlage zu machen und über die zu erledigenden Arbeiten zu sprechen.