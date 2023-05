Verrückte Fußball-Welt Pascha Spor legt Einspruch wegen schlechter Schiedsrichter-Leistung ein

Einspruch eingelegt hat der KSV Pascha Spor aber inzwischen wegen der Schiedsrichterleistung im Nachholspiel am 17. Mai gegen Preussen Krefeld vor 250 Zuschauern auf der Bezirkssportanlage Sprödental. Die Begegnung war unter der Leitung von Schiedsrichter Martin Rauh (SC St. Tönis) 1:1 (1:0) ausgegangen. Die Gastgeber waren in der 16. Minute durch Ionut Socol mit 1:0 in Führung gegangen. Jannis Metzer glich in der 79. Minute für Preussen aus. Der Schiedsrichter zückte sieben gelbe Karten gegen Pascha Spor und deren drei gegen Preussen. In der 89. Minute musste dann noch ein Akteur der Gastgeber mit Gelb-Rot vom Platz und in der vierten Minute der Nachspielzeit ein weiterer mit Rot.