Fußball-Kreisliga A Borussia Veen gewinnt Regenschlacht in Büderich

Noch größer wurde sein Frust, als Torhüter Janek Keusemann innerhalb weniger Momente einen „kuriosen Platzverweis“ wegen Meckerns und Ballwegwerfens kassierte. Matthias Huxhagen rückte für die letzte halbe Stunde zwischen die Pfosten und hielt seinen Kasten sauber. Eine Viertelstunde vor Schluss waren dann auch die Veener aus elf Metern erfolgreich. Felix Terlinden traf nach einem Foul an Keisers zum 16. Mal in dieser Saison (74.). Jan Büren machte in der vierten Minute der Nachspielzeit alles klar.