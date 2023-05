Leichtathletik Anna Keyserlingk knackt im Dreisprung die EM-Norm

Einen starken Wettkampf absolvierte auch Hammerwerferin Nele Frisch bei den Halleschen Werfertagen. Die Anlage in Halle an der Saale scheint ihr gut zu liegen. Denn wie im Vorjahr gelang ihr bei diesem hochkarätig besetzten Sportfest eine neue Bestleistung. Sie verbesserte sich im U20-Wettbewerb von 56,21 Metern auf 57,43 Meter, wurde damit als drittbeste Deutsche insgesamt Sechste. Dann trat sie in der U23-Konkurrenz an, da war allerdings die Luft ein bisschen raus. Dennoch sprang für die 18-Jährige mit 54,52 Metern noch ein respektabler achter Platz heraus.