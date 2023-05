Die pure Enttäuschung HSG Krefeld verspielt die Aufstiegschance

Auch in der zweiten Halbzeit begann die HSG vielversprechend und ging mit 20:18 in Führung. Aber erneut fanden die Eagles nicht so richtig ins Spiel und scheiterten zu häufig am Torwart der Hausherren. Aber nachdem „KC“ Brüren sein Team mit vier Treffern in Folge mit 33:32 in Führung brachte (55.), kam bei den wenigen mitgereisten HSG-Fans wieder Hoffnung auf. Doch die zerschlug sich in einer ähnlich dramatischen Schlussphase wie beim Sieg gegen Emsdetten. Beim Stande von 34:34 scheiterten Steffen Hahn Sekunden vor dem Ende mit einem freien Wurf und Brüren mit dem Nachwurf am Torwart. Das wäre der notwendige Siegtreffer gewesen. Im Gegenzug trafen die Gastgeber zum 35:34.