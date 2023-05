Handball Aufstiegsrunde Klasmann lässt die Eagles jubeln

Quälend lange zieht sich die Ausführung für Schützen Christopher Klasmann. Dann, endlich, kann er gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Ante Vukas zur Tat schreiten. Die ganze Saison der Eagles hängt an diesem Wurf. Scheitert er, sind die Aufstiegsträume ausgeträumt. Trifft er, besteht in zwei weiteren Quasi-Finals weiter die Chance. Klasmann tritt an, wirft — und trifft! Der Jubel in der Glockenspitzhalle, die längst ein Tollhaus ist, ist unbeschreiblich. Der 34:33 (14:17)-Sieg der Hausherren ist ein echter Krimi.