Fußball-Kreisliga A Kempen-Krefeld Der souveräne Sieg für den TSV Kaldenkirchen kommt mit einer Hiobsbotschaft

Trotz der schweren Verletzung ihres Mitspielers zeigten sich die Kaldenkirchener sehr fokussiert. Nur zehn Minuten später umkurvte Steffen Eichler (23. Minute) Oedts Torwart Nico Fokken und traf ins leere Tor zum 1:0. Die Kaldenkirchener zeigten sich in der Folge weiter druckvoll und legten nur wenig später nach. Zwar gelang es Oedt, eine TSV-Flanke zunächst zu klären, jedoch landete der Ball genau in den Füßen bei Daniel Trautmann (26.), der per den Ball per Dropkick oben links in den Winkel zum 2:0 versenkte. Auch der dritte Treffer der Kaldenkirchener war äußerst sehenswert. Nach einer Standardsituation wurde der Ball im Strafraum in den Rückraum gespielt. Dort zimmerte Defensivspieler Julian Pachel (30.) per Vollspann den Ball genau unter die Latte in den Winkel zum 3:0. In der zweiten Halbzeit ergaben sich für die Gäste aus Kaldenkirchen immer wieder gefährliche Kontersituationen. Allerdings bewahrte Oedts Torwart Fokken seine Mannschaft in höchster Not mit einigen starken Paraden vor einem höheren Ergebnis.