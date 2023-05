Handball Die HSG Krefeld lädt zum Handballfest

Der Kampf um die beiden Aufstiegsplätze zur 2. Handball-Bundesliga spitzt sich mehr und mehr zu, und mitten drin die HSG Krefeld Niederrhein. Wenn die Eagles am Himmelfahrtstag um 17 Uhr im Heimspiel gegen den TV Emsdetten gewinnen, bleiben sie weiter im Rennen und würden dann an dem dann punktgleichen Gegner aufgrund des besseren Torverhältnisses vorbeiziehen. Dabei können die Gastgeber auf tatkräftige Unterstützung von den Rängen bauen. Bis Mittwoch waren bereits knapp über 1500 Tickets verkauft. Allerdings werden die Gäste auch von einer stattlichen Anzahl Fans an den Niederrhein begleitet. Die wurden von der Clubführung gebeten, in grünen Trikots zu erscheinen.