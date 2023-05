Tennis Klarer Sieg für die Damen 50 des HTC Blau-Weiß

In der Niederrheinliga der Herren 40 lieferten sich der TV 03 SG Krefeld und der TK Rot-Weiß Kempen im Stadtwald ein spannendes und hart umkämpftes Derby, das die Gäste mit 5:4 (4:2) gewannen. An Position drei gewann Roel Feyen Nils Wefers im Match-Tiebreak mit 14:12. Dagegen setzte sich der Kempener Malte Herlitz an Position fünf gegen Nicolai Michel-Hanke mit 10:8 im Match-Tiebreak durch. Den Siegpunkt für Kempen holte das Doppel Thomas Bergmann/Günther Schabio.