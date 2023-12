„Trauriger Tag für den Fußball“ Nächster Skandal in der Türkei – Präsident fordert Spielabbruch

„Es ist eine Schande“, wurde Sarialioglu in türkischen Medien zitiert, in der fraglichen Szene habe „jeder“ ein Foul gesehen. Und so holte er die Spieler des Tabellenletzten in der 73. Minute vom Platz. Es folgten minutenlange Diskussionen, ehe Kapitän Mehmet Yesil dem Schiedsrichter die Hand gab und mitteilte, dass Istanbulspor nicht weiterspielen werde. Sansalan brach die Partie ab, die Fans applaudierten. Über das weitere Vorgehen entscheidet der türkische Fußballverband.