Hockey Perdita Michler hinterlässt beim CHTC eine große Lücke

Ihr Aufgabenbereich reichte von der Organisation der zahlreichen Auswärtsfahrten durch ganz Deutschland, über mentale Unterstützung in Form einer Ansprechpartnerin für verschiedenste Anliegen bis hin zur Unterstützung bei der Suche nach einer Wohnung. Zeitweise nahm Familie Michler auch internationale Neuzugänge des Vereins übergangsweise zu Hause auf und erleichterten ihnen so den Start. „Sieben Jahre waren eine lange und tolle Zeit. Ich habe hier sportlich viel erlebt und zahlreiche tolle Menschen kennen gelernt. Aber es erfordert auch einen großen Aufwand und ich freue mich wieder auf etwas mehr Zeit am Wochenende. So ganz ohne Hockey geht es aber für mich nicht. Alleine schon, weil unsere Kinder bei den Damen und Herren spielen“, begründet Perdita Michler ihren wohl überlegten Schritt.